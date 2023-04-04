Москва, 4 апреля, 2023, 14:14 — ИА Регнум. Охрана кафе, где проходила встреча с Владленом Татарским, не давала Дарье Треповой занести в помещение бюст, который позже взорвался. Об этом 4 апреля сообщает Telegram-канал RT со ссылкой на рассказ очевидца.

Кадр из видео Владлен Татарский рассматривает бюст, который принесла Дарья Трепова

По его словам, Трепова, войдя в зал, сама сообщила, что создала скульптуру совместно с подругой, но охрана не хочет, чтобы предмет внесли.

«[Она сказала: ] нам не дают его сюда занести, говорят, вдруг там бомба, ну и ха-ха, хи-хи. Военкор говорит: «Да заносите, если там даже бомба, разберёмся», — заявил пострадавший в результате взрыва мужчина.

Теракт в кафе на Университетской набережной в Петербурге был совершён 2 апреля во время творческого вечера военкора Владлена Татарского (настоящее имя Максим Фомин). Он погиб на месте, ещё 40 человек получили ранения. Трепова задержана и уже доставлена из Санкт-Петербурга в Москву. По утверждению задержанной, о бомбе она не знала.

Возбуждено уголовное дело. Уже известно, что Трепова, которая ранее задерживалась на несанкционированных митингах, долгое время пыталась попасть в патриотические круги. Она несколько раз посещала встречи с Татарским. На видео момента непосредственно перед взрывом, военкор называет её Настей.