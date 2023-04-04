Сочи, Краснодарский край, 4 апреля, 2023, 14:10 — ИА Регнум. Появились новые подробности исчезновения Андрея Мичкова, отца нападающего хоккейного клуба «Сочи» Матвея Мичкова, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в хоккейном клубе.

Иван Шилов ИА REGNUM Следственный комитет России

Вечером 2 апреля Андрей Мичков вместе с сыном и женой находился дома. Затем он вышел на улицу. Уточняется, что Мичков был трезв. Спустя 20 минут после ухода он перестал выходить на связь, его телефон был отключен. Свои документы и ключи от автомобиля он оставил дома.

Как сообщало ИА REGNUM, отец 18-летнего российского нападающего хоккейного клуба «Сочи» Матвея Мичкова пропал в Сочи. Корреспонденту ИА REGNUM удалось дозвониться до матери хоккеиста, которая рассказала, что с семьёй сейчас работают следователи. Новостей о пропавшем пока нет. Известно, что мужчина был одет в тёмно-синюю куртку, чёрные брюки, чёрные кроссовки и чёрную вязаную шапку.