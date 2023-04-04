Воронеж, 4 апреля, 2023, 14:03 — ИА Регнум. Житель Воронежа, выживший после падения с 19-го этажа, встав с разбитого автомобиля, спел часть песни Аллы Пугачёвой. О произошедшем свидетельствует видео, опубликованное в соцсетях.

Иван Шилов ИА REGNUM МЧС

Вечером 3 апреля мужчина 1982 года рождения выпал из окна 19-го этажа многоквартирного дома. Но выжил, его жизнь спас припаркованный у дома автомобиль Nissan X-Trail, мужчина угодил на багажник. Как только спасатели помогли пострадавшему выбраться из искорёженного автомобиля, он встал и спел песню Аллы Пугачёвой «Любовь, похожая на сон».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, мужчина получил травмы головы и позвоночника и был доставлен в больницу скорой медицинской помощи в тяжёлом состоянии.