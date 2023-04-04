Хельсинки, 4 апреля, 2023, 13:55 — ИА Регнум. Финляндия приняла решение временно закрыть отделение генконсульства в Петрозаводске из-за сокращения задач, сообщило внешнеполитическое ведомство страны.

Илья Тимин/ТАСС Петрозаводск

«Временное закрытие отделения означает приостановку деятельности на неопределенный срок», — говорится в заявлении.

В МИД Финляндии подчеркнули, что управление иммиграционными вопросами в России продолжится через посольство в Москве и Генеральное консульство в Санкт-Петербурге.

В заявлении также сообщается, что петрозаводский филиал был создан в 1990 году. В течение трех десятилетий его компетенция была сосредоточена на иммиграции, двусторонних контактах и содействии региональному и трансграничному сотрудничеству.

«Генеральное консульство в Санкт-Петербурге продолжает свою деятельность. Решение не влияет на деятельность российских представительств в Финляндии», — отметили в МИД Финляндии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее МИД Финляндии принял решение закрыть мурманский офис. По оценкам МИД, Финляндия в связи со значительным сокращением основных задач представительства пока не нуждается в нём. В случае необходимости офис может быть открыт. Мурманское отделение учредили в 1992 году. И петрозаводский филиал, и мурманский филиал подчиняются Генконсульству в Санкт-Петербурге.