Калининград, 4 апреля, 2023, 14:05 — ИА Регнум. Автосборочное предприятие в Калининграде «Автотор» наладило промышленное производство машин в сотрудничестве с китайским государственным холдингом BAIС. Об этом 4 апреля сообщает пресс-служба завода.

Кадр из видео Кроссовер BAIC X35

«На одной конвейерной линии выпускается одновременно две модели бренда: компактный пятиместный кроссовер BAIC X35 и седан с атмосферным 1,5-литровым двигателем BAIC U5 plus», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «Автотор» ранее выпустил пилотную партию автомобилей, качество которой соответствовало необходимым требованиям. После этого стартовало промышленное производство.

4 апреля прошла официальная церемония запуска новой линии производства. В ней участвовали представители BAIC.

«На текущий момент производство осуществляется в режиме промышленной сборки на базе сваренного и окрашенного кузова с частичной локализацией компонентов первого уровня», — сообщили на предприятии.

Отмечается, что пока автомобили собирают из китайских комплектующих, но прорабатывается поэтапный план локализации компонентов. В первую очередь предполагается, что будет локализация аккумуляторов, стёкол, бамперов, бачков омывателей, дисков и шин, сидений, выхлопных систем.

Начало продаж автомобилей BAIC в России запланировано на второй квартал 2023 года.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Калининградской области Антон Алиханов в сентябре 2022 года сообщил о планах «Автотора» наладить новое производство при сотрудничестве с иностранными партнёрами. По словам главы региона, в 2023 году на заводе планируется выпустить до 70 тысяч автомобилей.