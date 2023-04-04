Калуга, 4 апреля, 2023, 13:40 — ИА Регнум. В Калужской области одномоторный самолёт спутали с дроном-разведчиком. Полёт судна был запланирован и согласован. Об этом 4 апреля в своём Telegram-канале сообщил губернатор области Владислав Шапша.

Анна Алябьева ИА REGNUM Самолет

«В социальных сетях появилось видео, на котором якобы «дрон-разведчик» замечен над учебным центром Росгвардии в Калужской области. На самом деле, на видео лёгкий одномоторный поршневый самолёт, который в указанный день совершал согласованный полёт над указанной территорией», — написал глава региона.

Экстренные службы и силовые структуры области ситуацию не комментируют.

ИА REGNUM сообщало, 3 апреля в Волгоградской области произошло крушение легкомоторного самолёта. В результате происшествия погиб владелец судна, он же был пилотом.