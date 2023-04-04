Санкт-Петербург, 4 апреля, 2023, 13:36 — ИА Регнум. В больницах Санкт-Петербурга продолжают лечение 24 пострадавших в результате теракта в кафе на Университетской набережной 2 апреля. Об этом во вторник, 4 апреля, сообщил заместитель председателя комитета по здравоохранению Андрей Сарана.

Дарья Драй ИА REGNUM Больничная палата

«В данный момент в стационарах Петербурга из сорока пострадавших продолжают лечение 24 человека. Пять из них находятся в тяжёлом состоянии, 17 из них — в состоянии средней степени тяжести», — говорится в сообщении.

Отмечается, что из трёх обратившихся за медицинской помощью детей двое продолжают стационарное лечение.

Взрыв в кафе на Университетской набережной произошёл в воскресенье, 2 апреля. В результате теракта погиб военный журналист Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин).

Согласно данным Следственного комитета, главной подозреваемой в причастности ко взрыву в кафе в Санкт-Петербурге является Дарья Трепова, пронёсшая на творческий вечер Татарского статуэтку, внутри которой было спрятано взрывное устройство.