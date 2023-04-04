Минск, 4 апреля, 2023, 13:32 — ИА Регнум. В Белоруссии украинские спецслужбы намеревались осуществить ряд террористических актов. Об этом 4 апреля сообщил государственный телеканал ОНТ.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

По данным телеканала, граждане Белоруссии и России под руководством сотрудника спецслужб Украины планировали теракты в Гродно. В частности, целью атаки было и генеральное консульство России.

«Граждане Белоруссии и РФ под руководством сотрудника спецслужб Украины планировали теракты в Гродно, целью были несколько объектов, в том числе генконсульство России», ― уточнили в республиканском КГБ.

Также, по данным российских и белорусских спецслужб, «всем руководил сотрудник главного управления разведки минобороны Украины Вячеслав Розум», именно он вербовал агентов.

Как заявил глава Комитета госбезопасности Белоруссии Иван Тертель, КГБ ожидает активизации террористической деятельности на территории республики нынешней весной. В качестве примера он привёл Мачулищи, Гродно. Он также добавил, что «есть другие примеры, о которых мы никогда не рассказывали».

Как сообщало ИА REGNUM, 19 марта стало известно, что сотрудники Комитета госбезопасности Белоруссии ликвидировали в Гродно вооружённого иностранного гражданина, который готовил теракт. У террориста с собой было автоматическое оружие и гранаты, он пытался оказать вооружённое сопротивление.

Позднее сообщалось, что террорист, которого ликвидировали в Гродно, намеревался бежать из Белоруссии на Украину. Белорусские власти нашли при нём поддельный паспорт гражданина РФ.