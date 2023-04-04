Москва, 4 апреля, 2023, 13:48 — ИА Регнум. Образованная 74 года назад, 4 апреля 1949 года, Организация Североатлантического договора — НАТО — была создана при непосредственном участии высших военачальников гитлеровской Германии. Об этом в комментарии ИА REGNUM напомнил политолог, кандидат исторических наук Александр Рудаков.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

Историческая преемственность военной машины вермахта и НАТО «чётко прослеживается, если вспомнить о биографиях людей, которые создавали Североатлантический альянс», подчеркнул собеседник.

«Это в первую очередь Эрих фон Манштейн, один из ключевых нацистских военачальников, командовавший группами армий «Дон» и «Юг» на Восточном фронте и претендовавший на то, чтобы возглавить все войска на этом фронте, — указал Рудаков. — Манштейн был признан военным преступником Нюрнбергским трибуналом и осужден на 17 лет».

Однако уже в 1953 году он был освобождён и стал советником первого канцлера Западной Германии Конрада Аденауэра по вопросам обороны и разработки военной доктрины ФРГ. То есть его вклад в разработку доктрины по линии сдерживания СССР очевиден, объяснил Рудаков.

Пример генерал-фельдмаршала Манштейна не единственный в ранней истории Североатлантического блока.

«Другой командир вермахта, генерал Ханс Шпайдель, стал в итоге начальником управления ВС минобороны ФРГ, а затем командующим объединёнными сухопутными войсками НАТО. Ещё один гитлеровский генерал, Рейнхард Гелен, возглавил Федеральную разведывательную службу ФРГ (БНД). При этом Гелен специализировался на борьбе с СССР и был ключевой фигурой в разведывательной деятельности на Восточном фронте», — рассказал историк.

Деятельность всех этих фигур чётко показывает историческую преемственность структур Третьего рейха и НАТО на примере Германии, «а ведь подобные примеры есть и в других странах альянса, например в Италии, где в натовские структуры влились военные чины, также принимавшие участие во Второй мировой войне на Восточном фронте», отметил Рудаков.

Если обратиться к современности, то надо отметить — такого вооружённого противника, как современный блок НАТО, российская история ещё не знала, подчеркнул эксперт.

«Блок НАТО собирался устроить России военно-политический дефолт, — подчеркнул специалист. — Мы не можем говорить о конкретных параметрах, но цель альянса была очевидна: военное освоение Украины, что и шло полным ходом. Рано или поздно эта военная машина нанесла бы удар по республикам Донбасса и по Крыму».

Важно понимать, что и сейчас Россия противостоит на Украине всей мощнейшей военной машине НАТО, отметил Рудаков.

«Альянс обеспечивает военное планирование, разведку, указания, связь, передаёт новейшие технологии. На Украине присутствуют бывшие военные западных государств в составе Интернационального легиона и различных ЧВК», — сказал Рудаков.

Поэтому то, что Россия удерживает нынешние позиции в рамках СВО, уже само по себе важнейшее военно-политическое достижение, резюмировал собеседник.

74 года назад в Вашингтоне был заключен Североатлантический договор, под которым поставили подписи представители 12 стран — США, Великобритании, Франции, Бельгии, Дании, Исландии, Италии, Канады, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии и Португалии. Стороны взяли на себя обязательства защищать любого участника договора, на которого будет совершено нападение.

В первой половине 1950-х к НАТО присоединились Греция, Турция и ФРГ, в 1982 году — Испания. С конца 1990-х альянс пополнился странами Восточной Европы и Балкан (от вступившей в 1999 году Чехии до вошедшей в 2020 году Северной Македонии).

Наконец, 4 апреля завершился процесс ускоренного вступления в НАТО ранее нейтральной Финляндии.

Североатлантический альянс усиливает антироссийский курс, способствующий эскалации конфликта на территории Украины, заявил 4 апреля министр обороны России Сергей Шойгу в ходе тематического селекторного совещания с руководящим составом вооружённых сил.