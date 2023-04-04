Минск, 4 апреля, 2023, 13:40 — ИА Регнум. Комитет государственной безопасности (КГБ) Белоруссии ожидает, что уже весной в стране активизируются террористы, подготовленные за рубежом. Об этом 4 апреля сообщил журналистам председатель КГБ Иван Тертель, передаёт БелТА.

Иван Шилов ИА REGNUM Террор

«По нашим оценкам, мы главе государства докладывали, что примерно с весны этого года планируется активизация террористической деятельности на нашей территории», — сказал Тертель.

Он добавил, что в среднесрочной перспективе в регионе ожидается эскалация ситуации. Есть сведения о том, что в Польше, Чехии, Литве и Латвии созданы лагеря, в которых готовят боевиков, а потом отправляют для «обкатки» на Украину.

Тертель также отметил, что белорусские спецслужбы выявляют и ловят засланных боевиков, кроме известных случаев, есть такие, о которых информацию не обнародовали.

«И их вдохновителей мы знаем, центры в Варшаве, Вильнюсе и других столицах. Вдохновителей, так называемых, которые причисляют себя к политикам, не являясь таковыми. Но всех их ждёт судьба, связанная с беседой с прокурором, с генеральным прокурором», — подчеркнул глава КГБ.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале на территории аэродрома «Мачулищи» под Минском был совершён теракт, в ходе которого незначительные повреждения получил российский самолёт дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-50. По данному делу задержали 30 подозреваемых. Как отметили в КГБ Белоруссии виновным может грозить высшая мера наказания.