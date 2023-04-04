Москва, 4 апреля, 2023, 13:24 — ИА Регнум. Владимир Путин поставил задачу выйти на устойчивый промышленный рост, действовать динамично, напористо и энергично.

Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС Рабочая поездка президента РФ Владимира Путина в Тулу

«Нужны системные стимулирующие меры для развития промышленности», — сказал президент.

Путин добавил, что раньше государство стремилось к размещению производств в России на 20–35%. Президент уточнил, что необходимости в полной локализации сейчас нет, но в критических отраслях к этому стоит стремиться.

Президент призвал активнее сотрудничать с партнёрами из дружественных России стран. По словам главы государства, в условиях санкций России необходимо развивать промышленность. Как отметил Путин, работать придется «динамично, напористо и энергично», что даёт уже позитивные результаты, фиксируется рост экономики.

Президент также потребовал от правительства не затягивать с реализацией программ поддержки промышленного сектора.