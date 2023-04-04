Москва, 4 апреля, 2023, 13:20 — ИА Регнум. Прежде чем закрыть в России доступ к «Википедии», необходимо создать аналог этого портала, на котором будет содержаться проверенная информация. Об этом 4 апреля заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Ранее глава Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев заявил, что «Википедию» нужно закрыть. По его мнению, эта свободная энциклопедия содержит очень много искажений политических и исторических фактов.

«Вы знаете, что в различных форматах, на разных форумах и на разных уровнях неоднократно высказывалась точка зрения о том, что нам необходимо создавать аналог «Википедии», причем который содержал бы действительно проверенную и точную, объективную информацию», — сказал Песков в ответ на просьбу прокомментировать эти заявления.

Он отметил, что в «Википедии» имеется большое количество искажений, недостоверной информации и ошибок, включая исторические и фактологические, а потому необходимо обязательно создать аналог этого ресурса.

При этом, отвечая на вопрос, нужно ли закрывать «Википедию» из-за содержащихся в ней не соответствующих действительности данных, представитель Кремля подчеркнул, что: «Сначала нужно создать [аналог]».

Как сообщало ИА REGNUM, 21 марта стало известно, что в отношении американского фонда Wikimedia Foundation Inc, издающего «Википедию», составлены новые административные протоколы за недостоверную информацию о российской спецоперации на Украине. Компании грозят штрафы до 12 миллионов рублей.