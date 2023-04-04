Москва, 4 апреля, 2023, 13:19 — ИА Регнум. Высокоточные удары, которые нанесли и продолжают наносить российские Вооружённые силы по украинским военным объектам, позволили нарушить производство ряда вооружений и снабжение боеприпасами группировок вооружённых формирований Украины. Об этом 4 апреля на селекторном совещании с руководящим составом ВС заявил министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Шойгу

«Наносим высокоточные удары по украинским военным объектам. В результате нарушено производство ряда образцов вооружения, а также снабжение группировок ВСУ боеприпасами и топливом», ― уточнил он.

Министр добавил, что вооружение, направляемое украинским войскам западными странами, уничтожается как на боевых позициях, так и на этапе перевозки.

По его словам, за три месяца в ходе специальной военной операции российские подразделения уничтожили 59 американских артсистем М777 и другие образцы военной техники, поставляемые Западом.

Как сообщало ИА REGNUM, в частности, 7 марта после теракта украинских боевиков в Брянской области армия нанесла массированный удар возмездия по военной инфраструктуре Украины. В результате высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, включая гиперзвуковые ракеты «Кинжал», были поражены ключевые элементы военной украинской инфраструктуры, предприятия оборонно-промышленного комплекса, а также обеспечивающие их объекты энергетики.

Также указывается, что в ходе массированного удара были уничтожены места базирования ударных беспилотников ВСУ, сорвана переброска их резервов и железнодорожных перевозок оружия стран Запада, а также выведены из строя производственные мощности, используемые для ремонта боевой техники и производства боеприпасов.