Москва, 4 апреля, 2023, 15:30 — ИА Регнум. В России 1117 городов обзавелись парками, аллеями, скверами и прогулочными зонами, которые помогли заметно улучшить комфорт проживающих в них граждан. В сравнении с 2019 годом индекс качества городской среды вырос на 13,6% и составляет 192 балла, сообщили в Минстрое РФ.

Администрация Николаевского муниципального района Волгоградской области Преображение аллеи на ул. Шевченко в Николаевске

«Президентом России поставлена задача увеличить качество городской среды к 2030 году в 1,5 раза. В этом направлении ведется активная работа — создаются новые парки и скверы, реконструируются набережные, строятся детские и спортивные площадки. Результатом в том числе является количество благоустроенных городов. За прошлый год их число составило 603, что на 113 городов больше, чем годом ранее», — говорит заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.

По словам главы Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирека Файзуллина, в 2019 году, когда только стартовал национальный проект «Жилье и городская среда», среднее значение индекса по стране составляло всего 163 балла из 360 возможных. «Сейчас мы уже видим положительную динамику, а к 2030 году среднее значение индекса должно вырасти до 254 баллов. Это амбициозная, но достижимая цель. Результаты работы говорят о том, что механизмы, которые сегодня реализуются по всей стране, показывают свою эффективность и позволяют достигать поставленных целей», — отметил Ирек Файзуллин.

За 2022 год наилучшую динамику в благоустройстве продемонстрировали четыре города: Данков Липецкой области (2022 г. — 206 баллов; +26 баллов), Домодедово Московской области (2022 г. — 195 баллов; +15 баллов к 2021 г.), Каменск-Уральский Свердловской области (2022 г. — 209 баллов; +13 баллов) и Белоярский Ханты-Мансийского автономного округа (2022 г. — 227 баллов; +10 баллов к 2021 г.).

Индекс качества городской среды рассчитывается Минстроем и помогает управленческим командам регионов стремиться к новым достижениям в благоустройстве городов. Этому способствует федеральный проект «Формирование комфортной городской среды», реализуемый по национальному проекту «Жилье и городская среда», инициированному президентом России. Благодаря ему благоустроено уже 22 652 общественные территории и 32 784 дворовые территории.

Администрация Николаевского муниципального района Волгоградской области Проект преображения ул. Шевченко в Николаевске

По словам генерального директора ДОМ. РФ Виталия Мутко, ценность индекса качества в том, что он показывает реальную ситуацию с комфортностью проживания в российских городах, указывая на слабые места.

«Опираясь на эти данные, муниципальные и региональные власти могут устранять недостатки, повышать качество жизни людей. Мы видим, что этот механизм работает, — за 5 лет доля крупных городов с благоприятной средой в стране выросла с 63% до 94%, в разы увеличилась доля комфортных малых городов», — сказал Виталий Мутко.

У малых городов действительно существует потенциал роста и развития, считает директор Центра геодемографии и пространственного развития МГУ им. М. В. Ломоносова Александр Панин. «Во время пандемии малые города стали местом притяжения для российских граждан. Миграционный маятник качнулся в сторону регионов, причём из мегаполисов люди переезжали именно в малые города», — объяснил эксперт, отметив, что потенциальная точка роста для малых городов — повышение качества городской среды.

Администрация Жирновского муниципального района Преображение парка в Волгоградской области

За приведенными цифрами кроется жизнь простых людей, которые любят свою родину и хотят, чтобы их города стали более уютными и в то же время современными.

«Очень здорово, что в «старом центре» продолжатся работы по благоустройству, — делится эмоциями жительница города Отрадный Самарской области Ирина Скворцова, — я живу недалеко от сквера по ул. Нефтяников и невероятно довольна, что в сквер вдохнут новую жизнь! Будем гулять тут с детьми. Спасибо!»

После реконструкции парка Победы в Отрадном появятся скамейки-качалки, урны, навесы. В план работ включен монтаж площадки для сбора мусора и устройство уличного освещения. В сквере на пересечении ул. Орлова и ул. Сабирзянова появится освещение. В центре парка установят скульптуру «Капля нефти» — символ профессии нефтяника.

На территории города Николаевска Волгоградской области тоже обновили парк Победы, а кроме того, благоустроили территорию рядом со школой № 1 и музыкальной школой, провели работы на площади имени Ю. В. Малышева, благоустроили пешеходную зону на улице Чайковского, а также появились новые аллеи на улицах Ленина и Советской, набережная «Белый берег».

Администрация Николаевского муниципального района Волгоградской области Преображение ул. Шевченко в Николаевске

«(Наша) обыкновенная улица из скучного места станет интересным пространством, которое объединит в себе зоны для спорта и активного досуга. [Изменения] заставят выйти из дома и больше времени заниматься интересным досугом или спортом на свежем воздухе», — отметила жительница ул. Шевченко Валентина Мартыненко.

В конце марта радостное событие произошло в Жирновском Экопарке Волгоградской области. Пришло время отпустить на волю его главных обитателей — белок, которые долгое время проживали в специальном вольере. Прошлой весной семь пушистых зверьков прибыли из Воронежского питомника для пополнения существующей популяции парковой зоны. Белки уже давно стали символом парка, в их честь даже построен целый игровой комплекс для детей младшего возраста с горками, каруселями, качелями, скамейками, деревянной избушкой и фигурами лесных животных. Эта зона в парке обозначена как «Белкин лес» и была обустроена в ходе реконструкции парка в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

Администрация Жирновского муниципального района «Белкин лес» в Экопарке Волгоградской области

«Наш экопарк вызывает у меня особенные ассоциации. Это заповедник в каком-то роде. Ты вроде как в настоящем лесу, но в то же время в цивилизации, так как здесь все адаптировано для отдыха посетителей. А самое главное, что благоустройство парка очень гармонично вписалось в природу. Играешь с детьми на площадке, а по соснам белки скачут, мы даже филина здесь встречали!» — поделилась молодая жирновчанка Наталья Миронова.

Администрация Жирновского муниципального района Экопарк Волгоградской области

Как сообщало ИА REGNUM, качественное жилье становится доступнее благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда». Людей за счет государства переселяют из аварийных домов, в городах и исторических поселениях благоустраивают общественные пространства.