Москва, 4 апреля, 2023, 13:15 — ИА Регнум. На прошлой неделе в Москве состоялась встреча президента России Владимира Путина и советника президента Бразилии по международным вопросам Селсу Аморима. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе беседы с журналистами 4 апреля.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Действительно, такая встреча имела место. И могу сказать, что на встрече бразильской стороне было возобновлено и подтверждено приглашение <…> посетить Россию с визитом», — рассказал Песков.

Ранее бразильская газета O Globo сообщила, что власти приняли решение не подписывать организованную по инициативе США декларацию «Саммита за демократию». По мнению источника, причиной является антироссийская направленность документа, используемого для осуждения Москвы.