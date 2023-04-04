Москва, 4 апреля, 2023, 13:16 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал воздержаться от излишне оптимистичных взглядов на перспективы возобновления поставок российского газа по «Северному потоку». 4 апреля в ходе брифинга Песков указал, что газопровод разрушен, и важно на данный момент объективное расследование теракта.

Иван Шилов ИА REGNUM Газопровод «Северный поток — 2»

В ответ на просьбу прокомментировать информацию о возобновлении страхования «Северного потока» двумя немецкими компаниями Песков добавил, что российская сторона внимательно следит за.

«Я бы воздержался от каких-то излишне оптимистических заключений в этой связи», — сказал Песков.

Он также заявил о необходимости обеспечить транспарентное международное разбирательство терактов, которые привели к разрушению этой важной магистрали.

Он напомнил, что «Северный поток» и «Северный поток — 2» крайне важны для энергетической безопасности Европы.

Кроме того, говоря о вероятности возобновления поставок, Песков указал, что это возможно, когда есть не только продавец, но и покупатель.

По данным Reuters, Munich Re и Allianz объявили о возобновлении страхования «Северного потока». Германские власти при этом, как отмечается, не против такой деятельности страховых компаний. Страхование может обеспечить возобновление поставок газа, сообщил источник агентства.