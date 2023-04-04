Москва, 4 апреля, 2023, 13:06 — ИА Регнум. Кремль не даёт комментариев о том, что «Новатэк» получил согласие Владимира Путина на то, чтобы перечислить Shell 94,8 миллиарда рублей за её долю в проекте «Сахалин-2». Об этом заявил 4 апреля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

(сс) DennisM2 Логотип Shell

«Мы не комментируем эту тему, деловую переписку не комментируем никогда», — сказал Песков.

Летом из-за недружественных действий иностранных государств Россия сменила оператора «Сахалина-2». Из иностранных участников правом остаться в проекте воспользовались только японские Mitsubishi Corporation и Mitsui&Co. Shell приняла решение уйти, правительство утвердило стоимость её доли на уровне 94,8 млрд рублей. Как ранее сообщало ИА REGNUM, новый участник проекта, который заменит британско-нидерландскую компанию Shell, пока не определён.