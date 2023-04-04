Москва, 4 апреля, 2023, 13:05 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ходе брифинга 4 апреля рассказал о поездке Владимира Путина в Тулу.

Рамиль Ситдиков/POOL/ТАСС Рабочая поездка президента РФ Владимира Путина в Тулу

По его словам, в Туле проходит заседание президиума Госсовета. Будет вступительное слово Путина, также выступят губернатор Тульской области Алексей Дюмин, мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьев, министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

«Путин вернется в Москву и продолжит работу в Кремле без публичных мероприятий», — сказал Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Владимир Путин прибыл с рабочей поездкой в Тульскую область. Глава государства посетил завод «Тулажелдормаш», он также проведёт заседание президиума Госсовета. Темой заседания президиума Госсовета станет развитие отечественной промышленности в условиях санкций.