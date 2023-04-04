Москва, 4 апреля, 2023, 13:03 — ИА Регнум. У России и Финляндии никогда не было противостояния, в отличие от Украины, ставшей анти-Россией, заявил на брифинге 4 апреля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя присоединение Хельсинки к НАТО.

Иван Шилов ИА REGNUM Финляндия и НАТО

«Финляндия никогда не становилась анти-Россией, и с Финляндией у нас не было споров», ― сказал он.

С Украиной ситуация «диаметрально противоположная и потенциально опасная». Этим, по его словам, продиктована необходимость проведения специальной военной операции и достижения поставленных целей.

При этом он отметил, что вступление Хельсинки в НАТО обострит ситуацию, так как является посягательством блока на безопасность России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг объявил, что Финляндию в альянс могут принять уже 4 апреля. Он сообщил, что идёт доработка деталей по данному вопросу.

В свою очередь, замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что Москва в ответ на такой шаг укрепит военный потенциал на западном и северо-западном направлениях. По его словам, в случае размещения на территории Финляндии сил и средств других членов НАТО будут предприняты дополнительные шаги для надёжного обеспечения военной безопасности России.