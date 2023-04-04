Москва, 4 апреля, 2023, 13:45 — ИА Регнум. Россия доведет до сведения международных институтов информацию, полученную в ходе расследования убийства военкора Владлена Татарского, сообщила 4 апреля журналистам официальный представитель МИД Мария Захарова.

Maksim Konstantinov/Global Look Press Цветы у кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге, где произошел взрыв, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский

Тему гибели Татарского замолчать российская сторона не даст, несмотря на подобные попытки со стороны секретариата ООН. Уже предостаточно фактов, чтобы секретариат не мог сослаться на отсутствие информации, ему придётся высказаться «с определённостью и чёткостью на этот счёт», сказала дипломат.

Кроме того, по словам Захаровой, данные по расследованию планируется вынести на обсуждение Совбеза ООН.

Татарский погиб 2 апреля в результате взрыва в Санкт-Петербурге. Ещё 40 человек получили ранения. В рамках уголовного дела о теракте задержана подозреваемая Дарья Трепова, которая передала Татарскому статуэтку со взрывчаткой. Она признала, что «принесла статуэтку, которая взорвалась».