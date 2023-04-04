Москва, 4 апреля, 2023, 12:55 — ИА Регнум. Жертвой телефонных мошенников стал дизайнер Владимир Кричевский, который разрабатывал дизайн дорожных знаков в СССР. Мужчина передал преступникам 4,7 миллиона рублей. Об этом ИА REGNUM сообщил источник.

Кадр из видео Владимир Кричевский о свои книгах. tvmmoma. 2021. Россия Владимир Кричевский. Графический дизайнер

Вечером 1 апреля в полицию обратился 75-летний графический дизайнер Владимир Кричевский. Мужчина рассказал, что несколько дней ему звонили неизвестные люди, которые представлялись сотрудниками полиции и Центробанка. По словам мужчины, звонившие убеждали, что его сбережения находятся под угрозой и их необходимо срочно перевести на «безопасный счёт». Кричевский послушал советы мошенников и перевёл 1 390 000 рублей со своей карты по реквизитам, которые продиктовали ему по телефону. Но на этом мошенники не остановились, они уговорили Владимира передать им и наличность, которую мужчина хранил дома. Неизвестные объяснили, что все эти деньги необходимо задекларировать, для этого мужчине отправили курьера.

«Поступило заявление от 75-летнего мужчины, которому в период с 27 по 31 марта звонили неизвестные и под предлогом сохранения денежных средств убедили перевести 1 390 000 рублей. После чего под предлогом декларирования вынудили передать неизвестной женщине, которая представилась курьером, 900 000 рублей, 29 850 долларов США и 1 200 евро. Общий ущерб составил 4 691 648 рублей», — рассказала собеседник.

По заявлению уже завели уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».

Владимир Кричевский — российский графический дизайнер, искусствовед, художественный критик, автор книг и многочисленных статей по искусству оформления печатного текста. В конце 1970-х годов он занимался разработкой дизайна дорожных знаков в СССР. В 1990-х Кричевский был главным редактором журнала для дизайнеров-графиков «Да!». Владимир выступал с лекциями в Высшей академической школе графического дизайна, Академии Ритвельда и Стейделек-музее в Амстердаме, Академии Яна ван Эйка в Маастрихте, Королевском художественном колледже и Школе графического дизайна в Лондоне, Высшей школе изобразительного искусства в Гамбурге.