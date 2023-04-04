Москва, 4 апреля, 2023, 12:48 — ИА Регнум. Глава Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев считает, что «Википедию» нужно закрыть, так как свободная энциклопедия содержит очень много искажений политических и исторических фактов. Об этом 4 апреля он заявил журналистам.

Дарья Драй ИА REGNUM Валерий Фадеев

Однако, по мнению общественного деятеля, необходимо создать альтернативу ресурсу, учитывая недостатки «Википедии», чтобы не допустить их вновь.

«Мое мнение относительно «Википедии» — её нужно закрыть. Но она удобна в некоторых аспектах, она удобна для получения справок. Там много искажений, мягко говоря, когда речь идёт о политике, об истории, а простые вещи удобно [искать]. Альтернативы сейчас нет. Нужно как можно быстрее создать альтернативу и закрыть «Википедию» — это моя позиция», — сказал Фадеев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в отношении американского фонда Wikimedia Foundation Inc, издающего «Википедию», составлены новые административные протоколы. Компании грозят штрафы до 12 миллионов рублей. Суд рассмотрит протоколы Роскомнадзора, которые были составлены из-за отказов фонда удалить запрещенный в России контент, а именно лживую информацию о проведении Россией спецоперации на Украине и материалы о зацепинге.