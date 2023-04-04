Глава СПЧ Фадеев предложил закрыть «Википедию»
Москва, 4 апреля, 2023, 12:48 — ИА Регнум. Глава Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев считает, что «Википедию» нужно закрыть, так как свободная энциклопедия содержит очень много искажений политических и исторических фактов. Об этом 4 апреля он заявил журналистам.
Однако, по мнению общественного деятеля, необходимо создать альтернативу ресурсу, учитывая недостатки «Википедии», чтобы не допустить их вновь.
«Мое мнение относительно «Википедии» — её нужно закрыть. Но она удобна в некоторых аспектах, она удобна для получения справок. Там много искажений, мягко говоря, когда речь идёт о политике, об истории, а простые вещи удобно [искать]. Альтернативы сейчас нет. Нужно как можно быстрее создать альтернативу и закрыть «Википедию» — это моя позиция», — сказал Фадеев.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в отношении американского фонда Wikimedia Foundation Inc, издающего «Википедию», составлены новые административные протоколы. Компании грозят штрафы до 12 миллионов рублей. Суд рассмотрит протоколы Роскомнадзора, которые были составлены из-за отказов фонда удалить запрещенный в России контент, а именно лживую информацию о проведении Россией спецоперации на Украине и материалы о зацепинге.