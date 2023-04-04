ДНР, 4 апреля, 2023, 12:42 — ИА Регнум. Под Артёмовском в ходе специальной военной операции ликвидирован офицер спецназа «Сокол» министерства внутренних дел Украины Денис Ясинский. Об этом во вторник, 4 апреля, сообщили в Telegram-канале «Русской Весны».

Иван Шилов ИА REGNUM Артемовск

Согласно опубликованным материалам, Денис Ясинский был главной запорожского отделения нацистской партии «Свобода» и офицером спецназа МВД Украины.

«Именно он в 2014 году ликвидировал вышедшего из-под контроля знаменитого неонациста Александра Музычко (Сашку Билого)», — говорится в распространенном сообщении.

1 апреля, по словам председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, бывший участник украинского карательного формирования «Торнадо» Даниил Ляшук был уничтожен в районе Артёмовска. Ранее Ляшук был осужден за создание преступной группировки и похищение людей, однако в 2021 году вышел на свободу по приказу президента Украины Владимира Зеленского.