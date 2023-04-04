Тула, 4 апреля, 2023, 12:38 — ИА Регнум. Самое большое падение производства в российской экономике наблюдалось в автопроме, и оно произошло из-за некорректных действий «партнёров». Об этом 4 апреля заявил президент РФ Владимир Путин в ходе поездки в Тулу во время общения с рабочими завода «Тулажелдормаш».

. Рамиль Ситдиков/POOL/ТАСС Рабочая поездка президента РФ Владимира Путина в Тулу

«Самое большое падение производства у нас, к сожалению, состоялось в автомобильной промышленности, как раз из-за действий наших так называемых партнёров, теперь уже скажем — бывших. Они повели себя в высшей степени некорректно, нарушили все свои обязательства, и у нас падение в автомобильной промышленности составило свыше 60%», — сказал он.

Путин подчеркнул, что отечественные предприятия автопрома продолжают хорошо работать, чего удалось достичь с помощью активных действий правительства и властей некоторых регионов.

Также российский лидер отметил, что на данный момент проблема в автопроме в том, что стране нужно определённое количество автомобилей надлежащего качества, на что в том числе была направлена программа субсидирования покупки машин, призванная и помочь людям в этом вопросе, и поддержать российский автопром.

«И тех мер поддержки автопрома, их, в принципе, достаточно для того, чтобы в ближайшее время кратно увеличить объём выпуска автомобильной техники», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 марта президент заявил, что динамика отечественной обрабатывающей промышленности пока не достигла уровня прошлого года. Нужно восстановить автопром и лесопромышленный комплекс.