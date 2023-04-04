Белорусские расчёты «Искандер-М» выехали в Россию обучаться применению ТЯО
Минобороны Белоруссии: расчёты ОТРК «Искандер-М» отправились в Россию обучаться применению ТЯО
Минск, 4 апреля, 2023, 12:54 — ИА Регнум. Расчёты оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер-М» Вооружённых сил Белоруссии отправились в Россию для обучения применению тактического ядерного оружия (ТЯО). Об этом 4 апреля сообщила пресс-служба минобороны республики.
Отмечается, что белорусские военнослужащие на одном из российских полигонов пройдут полный цикл обучения. Основной их задачей будет совершенствование практической подготовки.
«Кроме того, личному составу расчетов предстоит детально изучить вопросы содержания и применения тактических ядерных боеприпасов», — говорится в сообщении.
Как сообщало ИА REGNUM, британский эксперт по вопросам безопасности Кейр Джайлз ранее заявил, что решение президента России Владимира Путина разместить ТЯО в Белоруссии стало эффективным ответом Западу на поставки вооружений Киеву. По мнению эксперта, этот шаг помешал США и ЕС «пойти до конца» в этом вопросе.