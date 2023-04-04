Минск, 4 апреля, 2023, 12:54 — ИА Регнум. Расчёты оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер-М» Вооружённых сил Белоруссии отправились в Россию для обучения применению тактического ядерного оружия (ТЯО). Об этом 4 апреля сообщила пресс-служба минобороны республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Пусковая установка комплекса «Искандер-М»

Отмечается, что белорусские военнослужащие на одном из российских полигонов пройдут полный цикл обучения. Основной их задачей будет совершенствование практической подготовки.

«Кроме того, личному составу расчетов предстоит детально изучить вопросы содержания и применения тактических ядерных боеприпасов», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, британский эксперт по вопросам безопасности Кейр Джайлз ранее заявил, что решение президента России Владимира Путина разместить ТЯО в Белоруссии стало эффективным ответом Западу на поставки вооружений Киеву. По мнению эксперта, этот шаг помешал США и ЕС «пойти до конца» в этом вопросе.