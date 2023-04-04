Москва, 4 апреля, 2023, 12:34 — ИА Регнум. В ближайшие полтора года серьёзных изменений тарифов ЖКХ не должно быть. Об этом 4 апреля заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с рабочими на заводе «Тулажелдормаш».

Рамиль Ситдиков/POOL/ТАСС Рабочая поездка президента РФ Владимира Путина в Тулу

«С 1 января следующего года мы передвинули следующую индексацию на 1 июля 2024 года. Таким образом, полтора года индексации не должно быть», — сказал Путин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, общественный совет при Министерстве строительства РФ предложил повышать тарифы на ЖКХ с учётом платёжеспособности населения.