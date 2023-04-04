Путин заявил о росте экспорта сельхозпродукции из России в несколько раз
Тула, 4 апреля, 2023, 12:31 — ИА Регнум. Россия в несколько раз увеличила экспорт сельскохозяйственной продукции, заявил 4 апреля президент Владимир Путин на встрече с работниками завода «Тулажелдормаш».
Напомнив, что ещё в 2014 году Россия закрыла рынок сельхозпродукции для стран, которые ввели санкции, президент отметил, что было опасение остаться без ряда товаров.
Но произошло обратное — российская сельхозпродукция вышла на рынок, освободившийся от импорта, причём отечественные продовольственные товары лучше по качеству.
«Экспорт вырос в разы, а импорт — наоборот, сократился. Я сейчас даже не буду перечислять номенклатуру», — сказал Путин.
По словам президента, окорочков закупали «чуть ли не 1400 тонн». А сейчас Россия экспортирует эту и другую продукцию и борется за рынки сбыта, в том числе по свинине.
Россия за год поднялась на две позиции в рейтинге крупнейших экспортёров оказавшись на десятом месте среди стран мира. Сумма экспортируемых Россией товаров достигла в 2022 году $591,5 миллиарда.