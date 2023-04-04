Тула, 4 апреля, 2023, 12:31 — ИА Регнум. Россия в несколько раз увеличила экспорт сельскохозяйственной продукции, заявил 4 апреля президент Владимир Путин на встрече с работниками завода «Тулажелдормаш».

Рамиль Ситдиков/POOL/ТАСС Рабочая поездка президента РФ Владимира Путина в Тулу

Напомнив, что ещё в 2014 году Россия закрыла рынок сельхозпродукции для стран, которые ввели санкции, президент отметил, что было опасение остаться без ряда товаров.

Но произошло обратное — российская сельхозпродукция вышла на рынок, освободившийся от импорта, причём отечественные продовольственные товары лучше по качеству.

«Экспорт вырос в разы, а импорт — наоборот, сократился. Я сейчас даже не буду перечислять номенклатуру», — сказал Путин.

По словам президента, окорочков закупали «чуть ли не 1400 тонн». А сейчас Россия экспортирует эту и другую продукцию и борется за рынки сбыта, в том числе по свинине.

Россия за год поднялась на две позиции в рейтинге крупнейших экспортёров оказавшись на десятом месте среди стран мира. Сумма экспортируемых Россией товаров достигла в 2022 году $591,5 миллиарда.