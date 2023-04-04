Москва, 4 апреля, 2023, 12:30 — ИА Регнум. Совет директоров ПАО «ФосАгро переизбрал своим председателем независимого директора Виктора Черепова и заслушал информацию о ключевых результатах работы группы «ФосАгро» в первом квартале 2023 года.

Дарья Драй ИА REGNUM «ФосАгро»

Как сообщает пресс-служба «ФосАгро», компания продолжает наращивать темпы производства агрохимической продукции. В I квартале 2023 года, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, рост производства составил 6%. Как пояснил генеральный директор компании Михаил Рыбников, это «служит важным заделом для достижения по итогам года целевого производственного уровня в 11,3 млн тонн». Основными драйверами роста производства стали новый завод-миллионник в Волхове, который в этом году выходит на проектную мощность, и производственный комплекс «ФосАгро» в Балакове, где завершается второй этап масштабной программы стратегического развития.

«Позитивная динамика производственных результатов находит своё отражение в увеличении налоговых отчислений в бюджеты всех уровней и объёмов поддержки корпоративных социальных и благотворительных проектов, а также в растущей капитализации компании — инвесторы в конце первого квартала оценивали совокупную стоимость «ФосАгро» на уровне триллиона рублей», — отметил Михаил Рыбников.