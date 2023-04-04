Минск, 4 апреля, 2023, 12:18 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки безуспешно пытаются установить блокаду России. Об этом после встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Нарышкин

«Такие действия Соединенных Штатов являются грубым нарушением базовых, фундаментальных норм международного права. Потому что такими действиями Вашингтон пытается довольно нагло вмешаться во внутренние дела суверенных государств при определении своей внутренней и внешней политики», — сказал глава СВР на пресс-конференции.

По его словам, США оказывают огромное давление на партнёров и союзников России среди стран Латинской Америки, Азии и Африки.

Также Нарышкин на пресс-конференции отметил, что одной из целей Киева и Запада на данный момент является уничтожение канонического православия на территории Украины.

Во вторник, 4 апреля, Сергей Нарышкин вместе с председателем Комитета государственной безопасности Белоруссии Иваном Тертелем прибыл в Дворец Независимости в Минске на переговоры с Александром Лукашенко.