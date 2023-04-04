Вильнюс, 4 апреля, 2023, 12:17 — ИА Регнум. Литва запретила россиянам приобретать недвижимость в стране. Такое решение вынес высший законодательный орган Литвы (Сейм).

Иван Шилов ИА REGNUM Литва

Парламент в ходе заседания проголосовал за запрет гражданам России приобретать недвижимость в стране. Это решение одобрили 76 депутатов, против выступили 13, еще 34 воздержались от голосования.

Как сообщало ИА REGNUM, российские граждане лишились права на приобретение объектов недвижимости в Литве на своё имя или имени учрежденных юридических лиц. Соответствующий план был одобрен 15 марта парламентским комитетом по национальной безопасности и обороне и включён в проект закона о национальных санкциях. Председатель комитета Лауринас Касчюнас заявил, что в прошлом году граждане России приобрели в Литве 699 объектов недвижимости.