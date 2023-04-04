Тула, 4 апреля, 2023, 12:16 — ИА Регнум. Сложным и рискованным шагом было введение Россией в 2014 году продовольственного эмбарго. Об этом 4 апреля заявил президент Владимир Путин в ходе поездки в Тулу во время общения с рабочими завода «Тулажелдормаш».

Рамиль Ситдиков/POOL/ТАСС Рабочая поездка президента РФ Владимира Путина в Тулу

Как напомнил глава государства, в 2014 году Россия ввела ответные шаги на антироссийские санкции Запада, ограничив доступ на свой рынок сельхозпродукции стран, которые ввели такие ограничения.

«Это был не просто сложный, а рискованный шаг, потому что в целом наши критики и скептики говорили о том, что мы вообще останемся без нужной номенклатуры продовольствия и вообще без продовольствия как такового. Но этого не произошло, а произошло совсем обратное ожиданиям тех недоброжелателей, которые нам не желали добра», — сказал он.

Также Путин отметил, что отечественное сельское хозяйство смогло поставить на освободившийся рынок собственную продукцию в большом объёме, а её качество выше по сравнению с аналогичной продукцией из стран Запада.

«Потому что с самого начала, с самых первых шагов мы стали уделять особое внимание стандартам в области экологии и качества продуктов питания», — уточнил российский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 марта президент заявил, что рекордный урожай зерновых в России в 2022 году стал возможен благодаря кропотливой работе и развитию технологий в предыдущие годы. Он напомнил, что урожай зерновых в сельском хозяйстве в прошлом году поставил рекорд и составил 154 миллиона тонн, в 2014 году «ничего подобного не было».