Минск, 4 апреля, 2023, 12:16 — ИА Регнум. Каноническое православие на Украине не просто хотят запретить, его пытаются физически уничтожить. Об этом 4 апреля журналистам заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, который находится в Минске с рабочим визитом для участия в совместном заседании коллегий СВР и КГБ Белоруссии.

Дарья Антонова ИА REGNUM Православные верующие

«Киевский режим и хозяева киевского режима, находящиеся в столицах западных государств, стремятся не просто запретить, а буквально физически уничтожить каноническое православие на территории Украины», ― отметил Нарышкин.

Он также подчеркнул, что ситуация на Украине приобрела черты религиозной войны, в которой у Запада и Киева нет красных линий. Глава СВР указал, что Запад в борьбе за новый миропорядок уничтожает каноническое православие на Украине.

«В западных столицах понимают, отдают себе отчет в том, что в условиях краха идеологии, в условиях борьбы за новый миропорядок, каноническое православие, русское православие является тем стержнем, духовной силой, которая продолжает быть основой единства православных народов», ― отметил Нарышкин.

Как сообщало ИА REGNUM, в последние месяцы гонения на каноническое православие на Украине ещё более усилились. Как заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, захваты и уничтожение храмов канонической Украинской православной церкви (УПЦ) сторонниками раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) продолжатся, так как власти Киева взяли курс на борьбу с православием. По его мнению, президентом Украины Владимиром Зеленским поставлена задача уничтожить православие на подконтрольной Киеву территории.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия решительно осуждает давление на священнослужителей на Украине. В России не останутся безучастными к их судьбе, если это потребуется, заверил он.