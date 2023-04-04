Тула, 4 апреля, 2023, 12:02 — ИА Регнум. Производство по критически важным направлениям необходимо полностью локализовать в России. Об этом 4 апреля во время общения с рабочими «Тулажелдормаша» заявил президент России Владимир Путин.

Рамиль Ситдиков/POOL/ТАСС Рабочая поездка президента РФ Владимира Путина в Тулу

«Вот у нас как задача в прежние годы ставилась ― локализация, то есть производство на территории Российской Федерации различных компонентов до 20–30–35%. И мы считали, что это очень хорошо, к этому надо стремиться. И в нормальных условиях в целом это так и есть. Но даже если мы локализовали 90% какого-то оборудования, он правильно сказал, машина все равно не поедет, если 10% не хватает», ― указал Путин.

Он подчеркнул, что к стопроцентной локализации необходимо стремиться «по вещам критического характера». При этом в остальных сферах «замыкаться исключительно на своей территории» Россия не будет, подчеркнул президент.

«А там, где мы видим, что возможно наладить устойчивые, хорошие, стабильные надёжные отношения с партнёрами, которые действительно хотят с нами работать, причем работать на среднесрочную и более удаленную перспективу, там и будем кооперироваться с этими партнерами, безусловно», ― отметил Путин.

Российский лидер находится с рабочей поездкой в Тульской области, которую он начал с посещения крупнейшего завода региона «Тулажелдормаш», специализирующегося на производстве тяжёлой путевой техники и оборудования для строительства, обновления и содержания железнодорожных путей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Путин призвал увеличить выпуск отечественных медикаментов. По его мнению, это необходимо в том числе для того, чтобы стать ещё более независимыми от иностранных поставщиков.

Президент призвал модернизировать производства, строить новые, совершенствовать технологии, а также наращивать кадровый и материально-технический потенциал научно-исследовательских лабораторий и центров.