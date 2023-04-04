Берлин, 4 апреля, 2023, 11:49 — ИА Регнум. Желание крупного германского СМИ следовать политкорректности вызвало возмущение в Германии. Так, служба теленовостей Tagesschau рассказывая о новом законопроекте бундестага, вместо слова «мать» употребило в репортаже термин «рожающее лицо». Об этом сообщает Bild.

Иван Шилов ИА REGNUM СМИ

Речь идёт о поправках в семейное законодательство, дающих право любому из родителей получить декретный отпуск по рождению ребёнка. Отсутствие формулировки «мать» редакция телеканала объяснила намерением «никого не дискриминировать».

Действия Tagesschau вызвали бурю негодования в соцсетях. Среди тех, кто возмутился перегибом в политкорректности, — ряд влиятельных политиков, например премьер-министр Баварии и председатель партии ХСС Маркус Зёдер. Он, в частности, назвал такое речевое поведение «безумием».

В результате телеканал исправил онлайн-версию репортажа, вернув слово «мать».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия должна найти противоядие от проникновения в неё «культуры отмены», отрицающей традиционную нравственность. Глава государства отметил, что «если кто-то считает, что женщина и мужчина — это одно и то же, да, пожалуйста», однако есть же здравый смысл. Сам российский лидер придерживается традиционного подхода: «мама ― это мама, отец — это отец». Он также выразил надежду на то, что в России есть внутренняя моральная защита.

В России отпуск по уходу за ребёнком до полутора лет может взять любой из родителей.