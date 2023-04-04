Пекин, 4 апреля, 2023, 11:42 — ИА Регнум. Официальный представитель министерства иностранных дел Китайской Народной Республики Мао Нин в ходе брифинга 4 апреля заявила, что власти Китая готовы к диалогу с Евросоюзом по мирному урегулированию украинского кризиса.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО и Украина

«Мы готовы к диалогу и контактам с европейской стороной по политическому урегулированию украинского конфликта», — сообщила Мао Нин.

По её словам, власти КНР надеются на стратегическую самостоятельность Европейского союза по этому вопросу. Мао Нин подчеркнула, что Китай не является участником конфликта на Украине.

Ранее глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью газете Financial Times заявила, что ожидает от Китайской Народной Республики действий по урегулированию украинского кризиса. Также ЕК требует от Пекина определить свою позицию по конфликту на Украине.