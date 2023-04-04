Минск, 4 апреля, 2023, 11:41 — ИА Регнум. Помощь России в переоснащении технической разведки очень помогла Белоруссии, заявил 4 апреля белорусский президент Александр Лукашенко на встрече с директором Службы внешней разведки Сергеем Нарышкиным.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

«Хочу вас поблагодарить за ту помощь, которую вы оказываете в оснащении и переоснащении нашей службы», — заявил Лукашенко.

По словам белорусского лидера, спецоперация на Украине заставила «со всех сторон посмотреть на все структуры силового блока», подстегнуть его усиление. В Минске считают, что уровень угроз в настоящий момент очень высокий, порой «невероятный».

Президент России Владимир Путин в конце марта объявил, что на территории Белоруссии разместят российское тактическое ядерное оружие. Со своей стороны Лукашенко заявил, что ядерное оружие нужно Белоруссии, чтобы обезопасить народ.