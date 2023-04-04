Анкара, 4 апреля, 2023, 11:30 — ИА Регнум. США надеются вбить клин в отношения Турции и России в случае победы блока турецкой оппозиции на президентских и парламентских выборах, которые состоятся 14 мая. Об этом говорится в опубликованном 4 апреля материале газеты Aydınlık.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Отмечается, что Вашингтон не смог добиться своих целей на Украине и на Ближнем Востоке и потому ищет новые пути для их воплощения в жизнь.

«В случае победы «стола шести» (так в Турции называют собрания оппозиционного блока) на выборах, США рассчитывают вбить клин между Россией и Турцией, планируя противостояния в Сирии, на Чёрном море и в Центральной Азии», — говорится в публикации.

Также издание напоминает высказывания единого кандидата от оппозиции на выборах президента Турции Кемаля Кылычдароглу во время его визита в США, который заявил, что, в случае прихода турецкой оппозиции к власти, она выступит на стороне Киева в конфликте на Украине. Кроме того, подобные высказывания делали и другие оппозиционеры из Турции.

По мнению автора статьи, такие заявления дают понимание того, что, в случае прихода к власти в Турции оппозиции, она может встать на антироссийскую позицию, хотя доказательств наличия у оппозиционных турецких политиков чётких договоренностей с США по этому вопросу на данный момент нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 апреля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в жёсткой форме отказался от дальнейшего общения с послом США в Анкаре Джеффри Флейком, который встретился в обход него с кандидатом от оппозиции на выборах Кемалем Кылычдароглу. Турецкий лидер заявил, что американский посол должен «знать своё место».