Москва, 4 апреля, 2023, 11:24 — ИА Регнум. В образовательные программы для российских вузов включат дисциплину по противодействию экстремизму и терроризму, сообщает Минобрнауки.

Павел Кассин/ИЗВЕСТИЯ Студенты

В образовательные стандарты вузов будет включена универсальная компетенция по противодействию экстремизму, терроризму и коррупционному поведению. Нововведение, как отметили в ведомстве, коснётся уровней бакалавриата и специалитета. Соответствующий приказ вступает в силу с 1 сентября.

«В программы вузов включены к освоению студентами знания по нетерпимому отношению к проявлениям экстремизма, терроризма и коррупционному поведению и умения противодействовать им в профессиональной деятельности», — говорится в сообщении.

При этом решение о том, как упомянутые компетенции будут внедряться в образовательный процесс и сколько часов займет освоение новых дисциплин, будет приниматься вузом самостоятельно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российские вузы на территории Луганской и Донецкой Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей введут вступительные экзамены для абитуриентов из этих субъектов. Отмечается, что абитуриенты вправе использовать при поступлении баллы Единого государственного экзамена в качестве результатов вступительных испытаний.