Киев, 4 апреля, 2023, 11:19 — ИА Регнум. В НАТО признают, что на данный момент все заявки Украины на вступление в Североатлантический альянс игнорируются. Об этом во вторник, 4 апреля, сообщила газета Financial Times со ссылкой на неназванных чиновников НАТО.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«Письмо с заявкой лежит на столе, но мы просто игнорируем его. <…> В ближайшее время мы не может предложить им членство. Тем не менее мы можем говорить об укреплении и углублении отношений между НАТО и Украиной», — приводит Financial Times слова чиновников.

Отмечается, что подобное отношение со стороны НАТО вызывает у украинских чиновников раздражение и негодование: «Мы хотим получить что-то с конкретными гарантиями. Я имею в виду надежные гарантии, меры безопасности. И мы ожидаем, что получим ответ на нашу официальную заявку о вступлении в НАТО», — рассказал заместитель главы офиса Владимира Зеленского Андрей Сибига в интервью FT.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что 4 апреля состоится церемония вступления Финляндии в Североатлантический альянс. Позднее генсек также заявил об интеграции Швеции в военные и политические структуры НАТО.