Москва, 4 апреля, 2023, 12:06 — ИА Регнум. Полиция проверяет 4 мужчин, которые, по заявлению матери несовершеннолетней девочки, заставили её дочь раздеться до гола и принести извинения. Всё это они снимали на видео. Об этом ИА REGNUM сообщил источник.

Иван Шилов ИА REGNUM МВД

1 апреля в полицию обратилась 43-летняя жительница Москвы. Женщина рассказала, что узнала от дочери, что 30 марта над ней издевались несколько мужчин в ТЦ «Горбушкин Двор». Девочка пожаловалась матери, что её заставили раздеться и принести извинения. Весь этот процесс обидчики снимали на видео.

«Поступило заявление о том, что 30 марта на 5 этаже ТЦ «Горбушкин Двор» четверо мужчин возрастом от 21 до 23 лет совершили действия сексуального характера в отношении 17-летней дочери заявителя, а именно заставили ее раздеться с целью принесения извинений и сняли на камеру мобильного телефона», — рассказал собеседник агентства.

За что мужчины заставили извиняться 16-летнюю девушку, пока неизвестно. Но молодыми людьми уже занялись полиция и Следственный комитет. По результатам проверки может быть возбуждено уголовное дело сразу по нескольким статьям.