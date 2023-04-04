Лондон, 4 апреля, 2023, 11:12 — ИА Регнум. Первые марки с изображением нового британского короля Карла III поступили в продажу, сообщила 4 апреля в Twitter Королевская почта Великобритании.

Иван Шилов ИА REGNUM Карл III

«Выпущены сегодня: марки Его Величества короля Карла III», — говорится в сообщении.

Ранее газета Times написала, что на марке будет изображен левый профиль монарха. При этом марка выделяется среди своих предшественников тем, что на ней нет каких-либо украшений и короны. При её создании учитывались традиции со времен появления первой почтовой марки с портретом королевы Виктории в 1840 году.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре Банк Англии представил дизайн полимерных банкнот с портретом короля Великобритании Карла III. Портрет короля появится на банкнотах достоинством5,10,20 и 50 фунтов стерлингов вместо портрета его матери, покойной королевы Елизаветы II. Дизайнеры изобразили Карла III на лицевой стороне купюр.