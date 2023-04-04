Хмельницкий, Украина, 4 апреля, 2023, 11:12 — ИА Регнум. Украинскую православную церковь (Московского патриархата) лишили права пользоваться земельным участком на территории Свято-Покровского кафедрального собора, захваченного сторонниками раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ). Об этом сообщает издание «Общественное».

Дарья Антонова ИА REGNUM В церкви

Такое решение приняли депутаты Хмельницкого городского совета 4 апреля на внеочередной сессии.

«Депутаты […] прекратили право пользования земельным участком на территории Свято-Покровского кафедрального собора, принадлежавшего УПЦ», ― говорится в сообщении в Telegram-канале.

Все 38 присутствующих парламентариев единогласно проголосовали за принятие такого решения. Они проголосовали также за лишение всех религиозных организаций в общине, принадлежащих УПЦ, права пользования земельными участками.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 2 апреля мужчина в военной форме напал на священников во время литургии в кафедральном соборе Украинской православной церкви в Хмельницком и сбросил с амвона Евангелие. Священнослужители вызвали полицию, которая задержала мужчину за мелкое хулиганство, а также обратились в Службу безопасности Украины, заявив, что действия злоумышленника «раскалывают украинское общество».

В тот же день власти Хмельницкого пообещали лишить Украинскую православную церковь права пользования всеми земельными участками в городе. Как отметил мэр города Александр Симчишин, такое решение будет одобрено на внеочередной сессии городского совета, также будет инициировано аналогичное решение областного и районного советов.

Также мэр заявил, что, по его мнению, УПЦ должна быть запрещена в масштабах всей Украины.