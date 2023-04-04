Киев, 4 апреля, 2023, 11:08 — ИА Регнум. В Днепропетровской области в рамках расследования дела о хищениях обнаружен подпольный склад с крадеными продуктами. Об этом сообщили в Telegram-канале Государственного бюро расследований Украины 4 апреля.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«Масштабное хищение продуктов для военных: ГБР нашло ещё один подпольный склад с крадеными продуктами», — говорится в распространенном сообщении.

По информации ГБР, в январе правоохранители пресекли деятельность группировки, перепродававшей предназначавшиеся для ВСУ продукты. Тогда при обысках изъяли около семи тонн тушенки.

В январе в пресс-службе государственного бюро расследований Украины заявили, что силовики разоблачили организованную группу, присваивавшую и перепродававшую предназначенные для ВСУ продукты питания. По версии следствия, одна из частных организаций поставляла продукты питания в более чем 45 воинских частей.