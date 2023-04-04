Москва, 4 апреля, 2023, 11:05 — ИА Регнум. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин обсудил со своим коллегой из Турции Бураком Акчапаром ход реализации зерновой сделки и ситуацию в Сирии. Об этом говорится в опубликованном 4 апреля сообщении МИД по итогам встречи.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Зерно

«Были рассмотрены вопросы выполнения заключённых в Стамбуле 22 июля 2022 года пакетных соглашений — черноморской инициативы по вывозу украинского продовольствия и меморандума Россия — ООН по нормализации отечественного сельхозэкспорта», — говорится в сообщении.

Уточняется, что также стороны указали на то, что снижению угроз глобальной продовольственной безопасности и поддержке наиболее уязвимых стран Африки, Азии и Латинской Америки будет способствовать только полная и добросовестная реализация обоих указанных соглашений в увязке друг с другом.

«Особое внимание было уделено текущей ситуации в Сирии и вокруг неё», — отмечается в сообщении.

Кроме того, добавляется, что также Вершинин и Акчапар подчеркнули необходимость срочной мобилизации в вопросе комплексного гуманитарного содействия на международном уровне для оказания помощи пострадавшим в ходе разрушительного землетрясения в приграничных районах Сирии и Турции в начале февраля.

«Собеседники подчеркнули важность обеспечения широкого гуманитарного доступа, оказания помощи всем нуждающимся без политизации, дискриминации и предварительных условий», — также говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 апреля Сергей Вершинин обсудил с заместителем генсека ООН по гуманитарным вопросам, координатором чрезвычайной помощи Мартином Гриффитсом ход реализации зерновой сделки. Стороны обменялись мнениями о ходе реализации Стамбульских пакетных соглашений.