Москва, 4 апреля, 2023, 11:12 — ИА Регнум. Впервые с 28 апреля 2022 года индекс Мосбиржи превысил 2500 пунктов, что следует из данных торгов от 4 апреля.

Артем Геодакян/ТАСС Здание Московской биржи

По состоянию на 11:00 мск он составлял 2501,63 пункта.

28 апреля 2022 года пик индекса Мосбиржи составлял 2492,46 пункта. 6 сентября 2022 года индекс Мосбиржи достигал 2492,15 пункта.

3 апреля на открытии торгов индекс Мосбиржи вырос до 2474,37 пункта (на 0,97%).

Индекс Мосбиржи является композитным фондовым индексом, включающим 50 наиболее ликвидных акций российских эмитентов (выпускают ценные бумаги).