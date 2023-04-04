Вашингтон, 4 апреля, 2023, 10:51 — ИА Регнум. Американская компания по запуску малых спутников Virgin Orbit, основанная британским миллиардером Ричардом Брэнсоном, подала заявление о банкротстве. Об этом 4 апреля сообщила The Guardian.

Bricktop Ричард Брэнсон. Британский предприниматель, основатель корпорации Virgin Group

На такой шаг компания пошла после того, как последние попытки найти финансирование для испытывающей трудности фирмы провалились.

«Несмотря на то, что мы предприняли огромные усилия, чтобы улучшить наше финансовое положение и обеспечить дополнительное финансирование, в конечном счете мы должны делать то, что лучше для бизнеса», ― прокомментировал генеральный директор компании Дэн Харт.

Харт также добавил, что компания считает такой путь наилучшим для «завершения эффективной продажи с максимальной стоимостью». Сообщается, что активы Virgin Orbit составляют $243 миллиона, а задолженности на 30 сентября — $153,5 миллиона. Процедура банкротства началась через два месяца после того, как Virgin Orbit провалила свою миссию по запуску первого спутника с территории Великобритании в январе 2023 года.

Как сообщало ИА REGNUM, попытка запуска космических спутников с территории Великобритании была предпринята впервые в истории Соединённого Королевства 9 января. Запуск осуществляла компания Virgin Orbit, ракета-носитель LauncherOne была запущена компанией с самолёта Boeing-747. На борту ракеты находилось девять спутников.

Запуск окончился неудачей, так как ракете-носителю не удалось вывести космические аппараты на орбиту Земли. Как позднее заявили в компании, пуск завершился провалом из-за неисправности двигателя второй ступени ракеты-носителя. Virgin Orbit пообещала к концу 2023 года предпринять ещё одну попытку запуска спутников с территории Великобритании.