Лондон, 4 апреля, 2023, 10:51 — ИА Регнум. Боец UFC Мухаммад Мокаев заявил, что не хочет, чтобы местом его рождения в титрах на соревнованиях указывали Россию. Спортсмен, выступающий за Великобританию, призвал организаторов указывать только Дагестан в качестве его родины, сообщает 4 апреля «Спорт-Экспресс».

Мухаммад Мокаев Мухаммад Мокаев

Отмечается, что своё недовольство Мокаев выразил в одной из соцсетей, обратившись к промоутерам: «Мне это не нравится! Пожалуйста, просто оставьте Дагестан для следующего выхода!»

Местом рождения Мокаева первоначально было указано «Буйнакск, Дагестан, Россия».

Мокаев живёт в Великобритании и выступает за эту страну на соревнованиях в наилегчайшем весе UFC. В Британию он переехал ещё в детстве и жил с отцом в лагере для беженцев.

25 марта на церемонии награждения на чемпионате мира по боксу российской спортсменки Анастасии Демурчян, завоевавшей первое место, организаторы включили первый концерт Чайковского — вместо гимна России.