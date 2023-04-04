Минск, 4 апреля, 2023, 10:50 — ИА Регнум. Директор Службы внешней разведки Российской Федерации Сергей Нарышкин во вторник, 4 апреля, прибыл в Минск на встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Нарышкин

Нарышкин вместе с председателем Комитета государственной безопасности Белоруссии Иваном Тертелем прибыл во Дворец Независимости в Минске — резиденцию главы Союзного государства.

Ожидается, что после запланированной встречи состоится пресс-конференция, в ходе которой Сергей Нарышкин, Александр Лукашенко и Иван Тертель ответят на вопросы журналистов.

Ранее президент Белоруссии Лукашенко отметил важность реализации достигнутых с Россией договорённостей, что будет способствовать повышению качества жизни граждан союзных государств, а также развитию российской и белорусской экономик. По его словам, российско-белорусские отношения успешно прошли проверку на прочность в условиях внешних угроз и вызовов.