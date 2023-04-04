Москва, 4 апреля, 2023, 10:50 — ИА Регнум. Самыми комфортными городами для жизни в России стали Москва и Санкт-Петербург. Об этом сообщили в Минстрое.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Голуби на лавочке

В ведомстве рассчитали индекс качества городской среды для 1117 городов на основе 36 индикаторов. Среди них безопасность, комфорт, экологичность, идентичность и разнообразие, современность и эффективность органов власти. Максимальное количество баллов — 360. Если индекс превышает 180 баллов, город считается комфортным для жизни.

В 2022 году 603 города признали благоприятными для жизни — на 113 городов больше, чем в 2021 году. Москва получила 292 балла, а идущий за ней Санкт-Петербург — 264 балла. Затем идёт Казань с 216 баллами, Нижний Новгород (214 баллов), Ростов-на-Дону (212 баллов). В десятку также вошли Екатеринбург (209), Пермь (208), Уфа (208), Челябинск (204) и Новосибирск (204).

По данным Минстроя, наибольшую динамику за прошедший год показали следующие города: Данков, Липецкая область (206 баллов), Домодедово Московской области (195 баллов), Каменск-Уральский, Свердловская область (209 баллов) и Белоярский Ханты-Мансийского автономного округа (227 баллов).

Как сообщало ИА REGNUM, 9 февраля президент России Владимир Путин на встрече с лидерами АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» (АСИ) заявил, что необходимо добиться, чтобы все регионы России стали комфортными для проживания. Он отметил, что для жителей регионов нужно создавать перспективы, чтобы они могли строить планы на будущее и связывать их со своими городами и посёлками.