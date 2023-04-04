Берлин, 4 апреля, 2023, 10:40 — ИА Регнум. Немецкие компании Allianz и Munich Re возобновили страхование поврежденного газопровода «Северный поток», сообщает агентство Reuters.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Инфографика

По данным источников агентства, не исключена вероятность полного восстановления газопровода. Страхование вышедшего из строя после диверсий газопровода «Северный поток» идёт вразрез с позицией Германии по разрыву энергетических связей с Москвой, говорится в материале. При этом источник отмечает, что правительство Германии не возражало против деятельности страховых компаний.

Страховка покрывает как нанесённый трубопроводу ущерб, так и расходы, связанные с остановкой деятельности и ремонтом. Наличие страховки также облегчит завершение работ, необходимых для возобновления поставок газа.

Как сообщало ИА REGNUM, взрывы на нитках газопроводов «Северный поток» и «Северный поток ― 2» произошли в сентябре 2022 года. В России было возбуждено уголовное дело по статье об акте международного терроризма. The New York Times (NYT) в начале марта сообщила, что за атакой на «Северные потоки» может стоять проукраинская группировка. Президент России Владимир Путин эту версию назвал «полной чушью». По его словам, очевидно, что теракт был совершён «на государственном уровне». Российский лидер добавил, что теоретически во взрывах на «Северном потоке» были заинтересованы США, которые вследствие теракта расширили возможности сбыта своего СПГ в Европе.

3 апреля западные СМИ опубликовали материал, согласно которому стоять за взрывами могут Польша и Украина.